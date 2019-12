Im Rechtsstreit um Luftverschmutzung in den Städten hat der Europäischen Gerichtshof eine Zwangshaft grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Die Richter in Luxemburg haben, aber hohe Hürden aufgebaut.

Markus Söder kann aufatmen: Nach dem Urteil des EuGH dürfte klar sein, dass der bayerische Ministerpräsident nicht in Zwangshaft genommen wird. Selbst wenn er ein rechtskräftiges Urteil zu Diesel-Fahrverboten nicht umsetzt. Das EU-Recht sehe keinen eigenen Anspruch für eine solche Zwangshaft für Amtsträger vor.

Eine Zwangshaft sei nur unter zwei Voraussetzungen möglich, so die EU-Richter: In Deutschland müsste es eine Rechtsgrundlage geben und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Da das deutsche Recht in solchen Fällen keine eindeutige Regelung zur Zwangshaft für Amtsträger vorsieht, fehlt es schon an der ersten Voraussetzung.

Die Entscheidung darüber hat der EuGH im konkreten Fall an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zurück verwiesen. Der VGH hatte schon vorher betont, dass aus seiner Sicht - jedenfalls nach deutschem Recht - eine Zwangshaft von Politikern nicht möglich sei. (Az: C-752/18).

SWR-Rechtsexpertin Gigi Deppe erläutert das Luxemburger Urteil im Audio:

Dauer 1:24 min EuGH Urteil zur Zwangshaft für Politiker Gigi Deppe berichtet

EuGH billigt Vorgehen Söders nicht

Das bedeutet nicht, dass die Luxemburger Richter das Vorgehen des CSU-Politikers Söder gutheißen. Im Gegenteil: Der Entscheidung lässt sich klar entnehmen, dass die fehlende Umsetzung von EU-Recht ein Verstoß gegen die Grundprinzipien der Europäischen Union ist. Außerdem werde so die Gesundheit der Bürger gefährdet, weil es im konkreten Fall um die Einhaltung von Grenzwerten für saubere Luft gehe.

Allerdings dürfe ohne Grundlage im nationalen Recht ein so einschneidender Eingriff in die persönliche Freiheit nicht verhängt werden. Die Richter sagen aber auch: Gäbe es eine entsprechende Gesetzesgrundlage, dann müsste sie auch angewendet werden. Dann müsse aber auch immer noch geprüft werden, ob Zwangshaft im Einzelfall auch verhältnismäßig ist.

Wie kann man Landesregierungen in die Pflicht nehmen?

Hintergrund des Urteils ist die Frage, ob und wie man Politiker oder Landesregierungen dazu zwingen kann, rechtskräftige Gerichtsurteile zu Fahrverboten umzusetzen. Konkret geht es um ein Urteil des Verwaltungsgerichts München aus dem Jahr 2012.

Danach muss die Regierung in Bayern den Luftreinhalteplan für München erneuern, damit die europäischen Grenzwerte für Stickstoffdioxid schnellstmöglich eingehalten werden. Fahrverbote für Dieselfahrzeuge seien danach die einzige effektive Maßnahme.

Das später rechtskräftig gewordene Urteil ignoriert die bayerische Regierung bis heute. Ministerpräsident Söder hat klar geäußert, dass es in München keine Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge geben wird. Er hält Fahrverbote für unverhältnismäßig. Das bedeutet, ein rechtskräftiges Urteil wird nicht umgesetzt.

Zwangsgeld kein geeignetes Druckmittel für Politiker

Bisher haben die Verwaltungsgerichte versucht, die Regierung mit Zwangsgeldern dazu zu bringen, sich an die Urteile zu halten. Das hat aber nicht zu einem Umdenken geführt. Der Grund liegt auf der Hand: Das Zwangsgeld fließt in den Staatshaushalt. Wenn auch in einen anderen Topf, als der, aus dem es kommt. Das heißt: Hier wird Geld nur umgeschichtet. Ein Schaden entsteht dem Land nicht.

Die Deutsche Umwelthilfe hält das Zwangsgeld aus diesem Grund nicht für ein geeignetes Druckmittel. Deshalb fordert sie nun die Zwangshaft für Söder oder andere Verantwortliche. Halten sich einfache Bürger nicht an Verwaltungsakte oder Urteile, kann man nach dem deutschen Recht durchaus als letztes Mittel zur Zwangshaft greifen.