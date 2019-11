per Mail teilen

Waren aus jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland müssen künftig gekennzeichnet sein. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden.

Produkte, die aus den von Israel besetzten Gebieten stammen, müssen als solche gekennzeichnet werden, so der Europäische Gerichtshof. Wenn Waren aus den besetzten Gebieten kommen, müssten Verbraucher dies erkennen können. Stammen sie aus einer israelischen Siedlung, die sich in einem besetzten Gebiet befindet, müsse auch darauf ausdrücklich hingewiesen werden, so die Richter.

Dauer 2:22 min Klaus Hempel zum EuGH-Urteil Klaus Hempel berichtet

Nach sozialen und ethischen Kriterien urteilen

Nach Ansicht der Europäischen Union verstößt Israel mit seiner Siedlungspolitik gegen das Völkerrecht. Deshalb, so der EuGH, sei es für die Verbraucher wichtig zu wissen, woher die Waren stammen. Sie müssten die Möglichkeit haben, Produkte auch nach sozialen oder ethischen Kriterien auszuwählen.

Anlass für das Urteil ist ein Rechtsstreit in Frankreich. 2016 hatte die französische Regierung verfügt, dass Produkte aus besetzten Gebieten gekennzeichnet werden müssen. Dagegen hatte unter anderem eine jüdische Organisation geklagt (Aktenzeichen C-363/18).