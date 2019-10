EuGH: Presse muss Zugang zu Asylzentren erhalten

per Mail teilen

Journalisten müssen Zugang zu Asylzentren bekommen, um über die Lebensbedingungen von Asylbewerbern zu berichten. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden. Hintergrund ist der Fall eines Journalisten, der über ein Aufnahmezentrum in Ungarn berichten wollte. Damit waren seine Interviewpartner einverstanden. Die Behörden haben den Mann nicht in die Unterbringung gelassen. Die Richter in Straßburg sehen darin die Pressefreiheit verletzt, da es sich um ein öffentlichkeitsrelevantes Thema handle, hieß es zur Begründung.