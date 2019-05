EuGH: Kunden müssen sperrige Produkte bei Mängeln nicht zurücksenden

per Mail teilen

Verbraucher müssen sperrige oder schwer zu transportierende Waren nicht unbedingt zurücksenden, wenn sie Mängel haben. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Wenn mit dem Transport erhebliche Unannehmlichkeiten verbunden seien, müssten die Verkäufer sich darum kümmern, so die Richter. Letztlich komme es aber auf das jeweilige Produkt und den Einzelfall an. Im konkreten Fall ging es um einen Mann aus Deutschland. Er hatte ein fünf mal sechs Meter großes Partyzelt bestellt, das seiner Ansicht nach beschädigt war.