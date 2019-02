EuGH: Kein EU-Bio-Siegel für Halal-Fleisch

per Mail teilen

Fleisch von Tieren, die ohne Betäubung geschlachtet wurden, darf nicht als Biofleisch angeboten werden. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschieden. In der Begründung heißt es, eine solche Schlachtmethode lasse sich nicht mit den europäischen Tierschutzbedingungen vereinbaren - denn bei Bio-Fleisch spiele das Tierwohl eine zentrale Rolle. Hintergrund des Verfahrens ist eine Klage aus Frankreich. Tierschützer wollten dort verhindern, dass Fleisch aus ritueller islamischer Schlachtung - also ohne Betäubung der Tiere - das europäische Biosiegel bekommen darf. Ihnen hat das Gericht nun recht gegeben.