Im Streit über Messstationen für Luftschadstoffe fordert die zuständige Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof eine strenge Auslegung des EU-Rechts.

Grundsätzlich lege EU-Recht fest, dass die Messstellen vor allem in Gebieten mit den höchsten Konzentrationen von Schadstoffen stehen sollen - also genau dort, wo es am dreckigsten ist, erklärt die deutschen EuGH-Generalanwältin Juliane Kokott in ihrem Gutachten. Anwohner haben aus Sicht ihrer Sicht auch das Recht, Standorte von Messstationen gerichtlich überprüfen zu lassen. Bisher haben viele Politiker behauptet, das werde nur in Deutschland so gemacht.

Schon eine Messstation reicht für Grenzwert aus

Außerdem sei es ein Verstoß gegen die EU-Vorgaben zur Luftqualität, wenn an nur einer Messstelle die Grenzwerte für Stickstoffdioxid oder Feinstaub überschritten werden, erklärte die deutsche Generalanwältin. Es müsse also kein Mittelwert aller Messstationen in einem Gebiet gebildet werden. In Deutschland versuchen Städte wie Stuttgart derzeit mit mehr Messpunkten und einem Durchschnittswert Fahrverbote abzuwehren.

Die Behörden hätten bei der Standortwahl zwar ein Ermessen, so das Gutachten, das EU-Recht verlange jedoch eine richterliche Kontrolle. Ziel der Richtlinie sei der Schutz von Leben und Gesundheit der Anwohner.

Ein Messgerät zeigt die Konzentration von Stickstoffen in der Luft. dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Urteil erst in einigen Wochen

In dem Gutachten geht es um einen Fall aus Belgien. Einwohner und eine Umweltorganisation hatten die örtlichen Behörden darauf verklagt, einen Plan zur Luftqualität und die dafür notwendigen Messstationen zu erstellen.

Die Gutachterin hat in dem Gerichtsverfahren jedoch noch nicht das letzte Wort. Ein Urteil fällt der Gerichtshof voraussichtlich erst in einigen Wochen oder Monaten. In den meisten Fällen folgen die Richter in ihrem Urteil dem Gutachten, aber nicht immer.

Söder bezweifelt Aussagekraft von Messwerten

Über Messstellen zur Luftqualität wird in Deutschland im Zusammenhang mit möglichen Fahrverboten seit Monaten heftig diskutiert. Zuletzt äußerte CSU-Chef Markus Söder Zweifel an der Platzierung der Apparate und der Aussagekraft der Messwerte. Es sei "wenig sinnvoll, wenn von einigen Messstationen mittels Hochrechnungen ein Gesamtwert für eine Stadt ermittelt wird", so Söder.