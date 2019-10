EuGH: Frankreich überschreitet Grenzwert für Stickstoffdioxid

per Mail teilen

Frankreich überschreitet seit 2010 systematisch den Grenzwert für Stickstoffdioxid. Das hat der Europäische Gerichtshof festgestellt und damit einer Klage der EU-Kommission stattgegeben. Auch gegen Deutschland ist ein solches Verfahren anhängig. Frankreich hat es nach Ansicht der Richter versäumt, rechtzeitig etwas gegen die zu hohen Konzentrationen des gesundheitsgefährdenden Stoffes in der Luft zu tun. Das belege die "systematische und anhaltende Überschreitung der Grenzwerte in sieben aufeinanderfolgenden Jahren". Die Kommission hatte Frankreich wegen zu hoher Stickstoffdioxid-Werte in zwölf Ballungsräumen verklagt. Das Gas entsteht beim Verbrennen von fossilen Energieträgern wie Gas, Kohle und Öl und wird zum Beispiel von Autos oder Flugzeugen ausgestoßen.