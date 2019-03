Im Kaschmirkonflikt hat es am Wochenende wieder Kämpfe an der inoffiziellen Grenze zwischen Indien und Pakistan gegeben. Beide Länder betreiben ein "gefährliches Spiel" mit dem Feuer, kommentiert unser Korrespondent.

Das war knapp. Indien und Pakistan haben in dieser Woche ein riskantes Spiel gespielt und eine unberechenbare Eskalation ihres jahrzehntealten Kaschmir-Konflikts in Kauf genommen. Kleine Gefechte an der Line of Control, die inoffizielle Grenze, die den pakistanischen und den indischen Teil von Kaschmir markiert und der gegenseitige Beschuss mit Granaten, gehören inzwischen zum Alltag. Aber der Einsatz der Luftwaffe, das war eine Überschreitung der sogenannten roten Linie, von beiden Seiten.

Risiko, dass Atomwaffen eingesetzt werden könnten

Einen Luftkampf zwischen den beiden verfeindeten Atommächten hat es seit 1971 nicht mehr gegeben, seit dem letzten Krieg zwischen den Erzfeinden, die seit ihrer Unabhängigkeit 1947 verbittert um Kaschmir kämpfen. Damit riskierten die Streithähne eine gefährliche Entwicklung, an deren Ende möglicherweise der Einsatz von Atomwaffen stehen könnte, über die sowohl Pakistan als auch Indien verfügt.

Zugespitzter Kaschmirkonflikt zwischen Indien und Pakistan Am Dienstag flog Indien erstmals seit dem Krieg 1971 Angriffe auf pakistanisches Gebiet. Pakistan wiederum schoss nach eigenen Angaben zwei Kampfflugzeuge aus Indien ab. Am Freitag ließ Pakistan den indischen Piloten eines abgeschossenen Kampfjets frei. Die Regierung sprach dabei von einer Geste des guten Willens.

Indien hat mit der gefährlichen Eskalation angefangen, könnte man sagen. Als Reaktion auf einen Terroranschlag in Kaschmir vor rund zwei Wochen, griffen indische Kampfflugzeuge ein mutmaßliches Terrorcamp in Pakistan an. Mutmaßlich, weil Pakistan die Existenz solcher Terrorcamps bestreitet. Als Vergeltung für die Verletzung des pakistanischen Luftraums gab es dann einen Einsatz der pakistanischen Luftwaffe gegen Ziele in Indien, so heißt es. Das Ergebnis war der Abschuss von zwei indischen Jets, einige tote und einen gefangenen indischen Piloten.

Terroranschläge, wie den am 14. Februar in Pulmawan - einer Stadt südlich von Srinagar, der Hauptstadt von Kaschmir - hat es in der Vergangenheit schon häufiger gegeben. Auch den Tod vieler indischer Sicherheitskräfte. Warum also diesmal die heftige Reaktion Indiens?

Indischer Premier ist im Wahlkampfmodus

Premierminister Narendra Modi ist im Wahlkampfmodus. Seine Popularität war in den vergangenen Wochen deutlich gesunken. Mehrere Regionalwahlen im vergangenen Jahr hat seine hindu-nationalistische Partei BJP verloren, aber jetzt ist Modi wieder im Aufwind. Die Härte gegenüber dem Erzfeind Pakistan hat seiner Popularität den gewünschten Schub gegeben. Selbst die Inder, die nicht unbedingt zu seinen Wählern zählen, hatten sich in den vergangenen Tagen dem Ruf nach Härte gegen Pakistan angeschlossen und nach einer, so wörtlich, Vernichtung Pakistans gerufen.

Pakistan darf nicht weiter Terrorgruppen dulden

Und Pakistan? Die pakistanische Regierung leugnet die Existenz von Terrorgruppen auf ihrem Staatsgebiet, obwohl westliche Geheimdienste und selbst pakistanische Sicherheitsexperten dies bezweifeln. Der Geheimdienst und die Armee in Pakistan dulden offenbar deren Aktivitäten, weil sie sich in erster Linie gegen den Erzfeind Indien richten. Pakistan ist in der Pflicht, den Kampf gegen den Terror ernsthaft zu führen. Solange Pakistan seine Haltung gegenüber den Terrorgruppen nicht ändert, wird es keinen Dialog zwischen Indien und Pakistan geben.

Indien behandelt Bürger in Kaschmir nicht gleichberechtigt

Einen Beitrag könnte Indien leisten, um die Terrorgefahr in Kaschmir zu reduzieren und damit auch die Beziehungen mit Pakistan zu entspannen. Modi und seine Regierungspartei müssten ihre "Hindu First"-Politik aufgeben und die vorwiegend muslimische Bevölkerung in Kaschmir, ebenso wie andere ethnische und religiöse Minderheiten in ganz Indien, als gleichberechtigte Staatsbürger behandeln. Erst wenn deren Diskriminierung und Drangsalierung beendet würde, hätten Terroristen aus Pakistan in Kaschmir keine Chance mehr, Anschläge gegen die indischen Sicherheitskräfte zu verüben.

Modi ist nicht der einzige Staatsmann, der mit Populismus und unverantwortlichen politischen Entscheidungen, die Gunst seiner Wähler und Wahlen gewinnen will. Das Risiko eines Krieges mit der Gefahr einer atomaren Eskalation ist jedoch ein gefährliches Spiel mit dem Feuer, das die Welt aufschrecken lassen und dazu bewegen sollte, die beiden Streithähne Pakistan und Indien zur Mäßigung zu drängen.