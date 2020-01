per Mail teilen

Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA rechnen Nahostexperten zeitnah mit einer Eskalation des Konflikts. Die Grünen fordern deshalb einen Stop der Bundeswehrmission im Irak.

"Das war nicht irgendein General sondern faktisch der zweite Mann im Staate", begründet der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nouripour, seine Sorge vor einer Eskalation. Soleimani sei nicht nur der Chefstratege für die hoch aggressiven Aktivitäten des Iran im ganzen Nahen Osten gewesen, sondern auch das Gesicht dieser Strategie. Insofern sei die Tötung des Generals von großer symbolischer Bedeutung für den Iran.

"Wir stehen sehr kurz vor einer militärischen Direktkonfrontation zwischen Iran und den USA" Omid Nouripour

Dauer 0:41 min Grüne Forderung: Bundeswehreinsatz sofort stoppen Der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag im Gespräch mit SWR-Moderator Arne Wiechern.

Bundeswehr-Soldaten im Irak akut in Gefahr

Als sofortige Konsequenz müsse die Bundesregierung jetzt den Irak-Einsatz der Bundeswehr stoppen. "Weil ich nicht sehe, wie der vor dem veränderten politischen Umfeld überhaupt noch Sinn macht, so Nouripour. Der Einsatz finde in einem Land statt, aus dem gerade alle amerikanischen Staatsbürger evakuiert würden, weil die USA deren Sicherheit nicht mehr garantieren könnten. "Dann ist die Frage, ob unsere nicht auch schnell da raus müssen."

Diplomatisches Versagen Europas rächt sich

Diplomatisch räche sich nun, dass die europäische Politik in den letzten eineinhalb Jahren seit dem US-Ausstieg aus dem Atomabkommen nicht geliefert habe. Europa und damit auch die deutsche Außenpolitik hätten die Hände in den Schoß gelegt, statt für das Atomabkommen zu kämpfen. Dieses sei bis dahin die wichtigste Barriere gegen die Nuklearisierung des Iran und damit des gesamten Nahen Ostens gewesen, so Nouripour. Denn klar sei auch, dass die Aufrüstung des Iran auch zur verstärkten Militarisierung der benachbarten Länder geführt habe.

Der Außenpolitk-Experte wies im Gespräch mit dem SWR zudem darauf hin, dass es sich bei dem Konflikt nicht um einen weit entfernten Brennpunkt handle, sondern um unsere unmittelbare Nachbarschaftsregion.