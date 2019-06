per Mail teilen

US-Präsident Donald Trump soll einen Militärschlag gegen den Iran geplant und kurz davor abgesagt haben. Er habe damit Vergeltung für den Abschuss einer unbemannten US-Drohne nehmen wollen. Ob doch noch ein Einsatz stattfindet, ist derzeit unklar.

Es war knapp: Militärflugzeuge seien bereits in der Luft und Schiffe in Position gewesen, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf Regierungsvertreter. Trump habe aber einen Rückzugzsbefehl verordnet, bevor die ersten Raketen abgefeuert wurden.

Ziele des Militärschlags seien Radar- und Raketenstellungen des Iran gewesen. Der Einsatz sollte im Morgengrauen stattfinden, um das Risiko für das iranische Militär und Zivilisten geringer zu halten.

ARD-Korrespondent Jan Bösche berichtet im Audio, wie Trump sich zum Abschuss der US-Drohne äußerte:

Dauer 1:32 min Nach Drohnen-Abschuss: USA erwogen laut Medienberichten einen Gegenschlag Nach Drohnen-Abschuss: USA erwogen laut Medienberichten einen Gegenschlag

Wird der Einsatz fortgeführt?

Warum die Operation gestoppt wurde, ist bisher nicht bekannt. Unklar sei, ob Trump seine Meinung geändert hat oder Bedenken aus der Regierung kamen. Die "New York Times" berichtete, dass es zunächst heftige Diskussionen im Weißen Haus zwischen dem Präsidenten, seinen höchsten Sicherheitsberatern und Kongressspitzen gegeben habe.

Der Rückzugsbefehl könnte auch nur ein kurzes Aufatmen sein. Laut dem Bericht ist nicht klar, ob der Einsatz noch fortgeführt werde. Weder das Weiße Haus noch das Pentagon wollten die Angriffspläne kommentieren. Auch Trump blieb bisher auf Twitter ungewöhnlich still.

Der Konflikt zwischen den USA und Iran Der Konflikt zwischen der USA und dem Iran spitzt sich immer weiter zu. Die Vereinigten Staaten traten im Mai 2018 aus dem gemeinsamen Atomabkommen aus. Sie warfen dem Iran vor, sich ohnehin nicht ausreichend daran zu halten. In der vergangenen Woche wurden zwei Tanker aus Norwegen und Japan im Golf von Oman angegriffen. Unter anderem die USA und Großbritannien machen Iran dafür verantwortlich. Das Land streitet die Vorwürfe ab. UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief zu einer unabhängigen Untersuchung des Vorfalls auf. Am Donnerstag wurde eine unbemannte US-Drohne abgeschossen. Der Iran und die USA machen widersprüchliche Angaben zum Abschussort. Bisher ist unklar, ob sich die Drohen im internationalen Luftraum befunden hat oder nicht. Die US-Luftfahrtbehörde erließ für in den USA registrierte Flugzeuge ein Flugverbot für Teile des Persischen Golfs und des Golfs von Oman. Erhöhte Militär-Aktivitäten und die zunehmenden politischen Spannungen könnten kommerzielle Flugzeuge einem Risiko aussetzen.

Vergeltung für Abschuss von US-Drohne

Der jetzt geplante Militärschlag ist eine neue Eskalationsstufe in dem Konflikt zwischen dem Iran und den USA. US-Präsident Donald Trump habe damit Vergeltung für den Abschuss einer unbemannten US-Drohne nehmen wollen.

Laut den USA habe der Abschuss über internationalen Gewässern stattgefunden. Iran widerspricht dieser Darstellung - die Drohne habe sich über iranischem Gebiet aufgehalten. Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte daraufhin eine Abbildung, die den Flugweg der Drohne und damit die eigene Darstellung untermauern sollte.

In der vergangenen Woche wurden auch zwei Tanker an der wirtschaftlich wichtigen Straße von Hormus angegriffen. Die Vorfälle wurden bisher nicht vollständig aufgeklärt.