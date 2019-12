Und es gab ihn doch. Der Nikolaus - oder zumindest der Mann, der heute für uns als Vorbild dient - lebte etwa 300 Jahre nach Christi Geburt. Und zwar als Bischof in der Stadt Myra (heutige Türkei).

Wunder soll er gewirkt haben, der Heilige Nikolaus: Eine Hungersnot hat er abgewendet und unschuldig Verurteilte gerettet – so besagt es die Legende. Gestorben sein soll er an einem sechsten Dezember - dem Nikolaustag. Bereits in jungen Jahren soll Nikolaus ein gerechter und mildtätiger Mann gewesen sein. Nach dem Tod seiner Eltern verteilte er das Familienvermögen an Arme.

Dauer 2:30 min Woher kommt der Nikolaus Mark Kleber berichtet

Woher kommt der Brauch mit den Geschenken?

Eine Legende besagt, dass er die drei Töchter eines verarmten Mannes vor der Prostitution rettete, indem er ihnen heimlich nachts jeweils einen Goldklumpen durchs Fenster warf. Deshalb wird der Heilige Nikolaus auch oft mit drei goldenen Kugeln dargestellt.

Auf diese Legende geht der Brauch zurück, dass Nikolaus Geschenke bringt. Ein anderes Mal soll er ein Schiff aus Seenot gerettet haben. So wurde Nikolaus zum Schutzpatron der Seefahrer.

Knecht Ruprecht ist nur eine Sagengestalt

Mit der Heiligen-Verehrung für Sankt Nikolaus konnten Martin Luther und die Reformatoren nichts anfangen. In den protestantischen Gebieten entwickelte sich deshalb das Christkind als Gabenbringer zu Weihnachten, eine Tradition die längst auch in katholischen Gegenden weit verbreitet ist.

Nikolaus bekam im Laufe der Zeit auch einen Begleiter, Knecht Ruprecht. Eine schaurige Gestalt mit nicht ganz geklärter Herkunft aus alten Mythen und Brauchtum. Knecht Ruprecht bildet mit seiner Rute das Gegengewicht zum gütigen Nikolaus – und sollte zumindest früher Kindern einen Schrecken einjagen, die nicht artig waren.

Diese Eigenschaften von Nikolaus und Knecht Ruprecht verbinden sich im Weihnachtsmann, wie wir ihn heute kennen. Dessen langer Bart, Mantel und Mütze erinnern zumindest noch ganz entfernt an die Bilder vom historischen Nikolaus mit Bart, Bischofsmantel und Bischofsmütze.

Wie entgeht man dem Weihnachtsstress?

Zum Nikolaus- und Weihnachtsbrauch gehören also seit jeher auch Geschenke. Doch die nehmen immer extremere Ausmaße an und bringe viele Menschen in Stresssituationen. Immer häufiger wird deshalb zu Geld und Gutscheinen gegriffen. Unter dem Motto: "Kauf dir selber was."

Dauer 4:33 min Hilfe im Weihnachtsstress Wie kann man den "Weihnachtsstress" bewältigen?

Zeitplan kann helfen

Wer dagegen kreativ sein will, hat häufig Stress. Doch das muss nicht sein, sagt die Zeitmanagement-Expertin Cordula Nussbaum im SWR. Man könne auch als "kreativer Chaot" erst am 22. Dezember losziehen und zu sich selber sagen: "Bloß weil alle anderen so früh angefangen haben (Geschenke zu besorgen) muss du's nicht tun."

Wer das nicht will oder kann und lieber auf "Nummer sicher" gehen will, auch tatsächlich alle Geschenke für Heiligabend zusammen zu bekommen, der brauche eine "Weihnachtscheckliste", sagt Nussbaum. Dann könne man anhand des Kalenders festlegen, in welchem "Tagesrythmus möchte ich Dinge abarbeiten." Das gebe Struktur und Sicherheit - und ein entspannteres Weihnachtsfest.