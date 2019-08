per Mail teilen

Ermittler sollen bei DNA-Spuren eines Tatverdächtigen künftig auch die Farben von dessen Haut, Haar und Augen untersuchen dürfen. Der Deutsche Richterbund begrüßt das.

Der Vorsitzende des Richterbundes, Jens Gnisa, sagte im SWR, er gehe davon aus, dass mehr Befugnisse bei der Fahndung weiterhelfen könnten. In Paragraph 81 der Strafprozessordnung gebe es eine Regelungslücke: Bislang dürften Ermittler nur das Geschlecht erfassen, nicht jedoch Augen-, Haar- oder auch Hautfarbe.

Was die erweiterte DNA-Fahndung für Kriminalisten konkret bedeuten würde, darüber hat Pascal Lechler mit Thomas Hillebrandt aus der SWR Wissenschaftsredaktion gesprochen.

Ermittler sollen bei einer DNA-Analyse in Zukunft auch Augenfarbe, Alter und Hautfarbe eines Verdächtigen herausfinden dürfen. Das Justizministerium plant offenbar ein entsprechendes Gesetz. Bisher dürfen Ermittler nur das Geschlecht bestimmen. Weiterhin verboten bleiben soll aber die Analyse

über die Herkunft des Verdächtigen.

Strafprozessordnung auf der Höhe der Zeit

„Wir können uns keine Strafprozessordnung leisten, die der Zeit hinterherhinkt. Wenn die Wissenschaft soweit ist, dass man das untersuchen kann, dann spricht nichts dagegen,“ so Gnisa. Man müsse die Täter angemessen und schnell ermitteln können, so der Vorsitzende des Richterbundes. Es gebe einige Fälle, die in der Öffentlichkeit sehr strittig diskutiert worden seien.

Jens Gnisa, Vorsitzender des Deutschen Richterbundes picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Richterbund sieht keine Diskriminierung

Befürchtungen, wonach die Ausweitung der DNA-Fahndung ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht sein könne, teilt Gnisa nicht: „Man nimmt eben die Merkmale auf, die man auch aus einem Foto entnehmen kann.“ Auch dort könne man äußerliche Merkmale wie etwa die Hautfarbe erkennen. Der Einwand einer möglichen Diskriminierung müsste dann auch für die heutige Fotofahndung gelten: „Deutschland hat seit Jahrzehnten viele Einwanderer. In unserer heutigen Zeit kann man aus der Hautfarbe nicht mehr darauf schließen, welche Staatsangehörigkeit eine Person hat oder wo sie geboren worden ist.“