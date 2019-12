per Mail teilen

Zur Jahrhundertwende waren noch rund zwei Drittel der Bundesburger in einer der beiden großen christlichen Kirchen. Heute sind es noch etwas mehr als die Hälfte. Was sind die Gründe?

Noch gibt es schätzungsweise 45.000 Kirchen in Deutschland. Längerfristig aber werden viele schließen, denn die Zahl der Kirchenmitglieder und Gottesdienstbesucher sinkt. Nach einer Studie der Universität Freiburg werden die Mitgliederzahlen der beiden großen Kirchen in den nächsten Jahren weiter zurückgehen. Bis 2060 um die Hälfte.

Es gibt dafür verschiedene Gründe. Der sinkende Bevölkerung in Deutschland und die Tatsache, dass weniger Eltern ihre Neugeborenen taufen lassen. Gleichzeitig wandeln sich die Erwartungen der Gläubigen an die Kirchen. Nur an Weihnachten scheinen die Kirchen noch voll.

Dauer 2:26 min Die Zukunft der Kirchen Eine Analyse von Utku Pazarkaya

Soziales Engagement wichtiger als der Gottesdienst

Wichtiger als der Gottesdienst ist vielen die Möglichkeit, sich sozial zu engagieren. Die Menschen möchten frei entscheiden, woran sie sich beteiligen und sie möchten aktiv mitwirken.

Die Möglichkeiten gerade dafür werden allerdings womöglich abnehmen, wenn die Kirchen mit ihrer Infrastruktur und ihrem Angebot an Räumen irgendwann mangels Mitgliedern nicht mehr überall präsent sind. Ganz verschwinden werden die Kirchen mit Sicherheit nicht.