Zum ersten Mal seit 1803 wird in diesem Jahr in der Kathedrale Notre-Dame keine Weihnachtsmesse gefeiert. Das Wahrzeichen von Paris war im April durch einen Großbrand stark beschädigt worden.

In der bei einem Brand zerstörten Pariser Kathedrale Notre-Dame wird es in diesem Jahr zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrhunderten keine Weihnachtsmesse geben. Der Dekan von Notre-Dame, Patrick Chauvet, wird die Mitternachtsmesse an Heiligabend stattdessen in der Kirche Saint-Germain l'Auxerrois am Louvre feiern.

Weihnachtsmesse sogar während der deutschen Besatzungszeit

In Notre-Dame war seit 1803 jedes Jahr eine Weihnachtsmesse gefeiert worden. Nur während der Zeit um die Französische Revolution (1789 - 1799) gab es in Notre-Dame keine Gottesdienste. In den Jahren ab 1803 gingen die Pariser dann wieder an Weihnachten in die Kathedrale - sogar während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg.

Notre-Dame de Paris ist mehr als eine Kathedrale - sie ist buchstäblich das Zentrum Frankreichs. Ihre bewegte Geschichte hören Sie im Audio:

Dauer 4:37 min Notre-Dame de Paris - die Geschichte der berühmten Kathedrale Der Grundstein für den Sakralbau wurde im Jahr 1163 unter Bischof Maurice de Sully gelegt. Fast 200 Jahre dauerte die Fertigstellung des Gotteshauses. Mit seinem 1831 erschienenen Roman "Der Glöckner von Notre-Dame" verewigte Victor Hugo die Kathedrale in der Literatur. Ein Beitrag von Kathrin Hondl

Wiederaufbau von Notre-Dame soll 2021 beginnen

Bei dem Brand am 15. April 2019, der wahrscheinlich bei Dacharbeiten ausgelöst wurde, sind der hölzerne Dachstuhl aus dem Mittelalter, Teil der Deckengewölbe sowie der Dachreiter aus dem 19. Jahrhundert zerstört worden.

Momentan laufen noch die Arbeiten zur Absicherung der Kathedrale. Sie sollen auch über die Feiertage teilweise weitergehen. Der eigentliche Wiederaufbau von Notre-Dame de Paris soll 2021 beginnen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine Wiedereröffnung der gotischen Kirche bis 2024 versprochen. Experten halten das für sehr ehrgeizig.