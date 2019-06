In New York sind zum ersten Mal die Eichhörnchen im Central Park gezählt worden. Hunderte Freiwillige haben mit Hilfe einer speziellen Formel herausgefunden, dass 2.373 Grauhörnchen in dem großen Park mitten in Manhattan leben. Die sogenannten Squirrels sind dort eine Touristenattraktion. Mit der Zählung wollten die Organisatoren darauf aufmerksam machen, dass Lebensweise und Verhalten der Grauhörnchen noch nicht sehr erforscht sind.