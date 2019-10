Erstmal keine Roaming-Gebühren nach dem Brexit

per Mail teilen

Im Falle des Brexits sollen deutsche Mobilfunkkunden, die nach Großbritannien reisen, vorerst keine Roaminggebühren zahlen müssen. Das haben die Anbieter Telefónica, Vodafone und die Telekom auf dpa-Anfrage angekündigt. Telefónica spricht konkret von einer Übergangszeit bis Ende nächsten Jahres, in der sich nichts ändere. Ein Vodafone-Sprecher sagte, dass Großbritannien in der EU-Roaming-Regelung bleiben werde, bis das Land selbst aktiv aussteigen wolle. In den meisten Staaten außerhalb der EU werden Roaming-Gebühren fällig.