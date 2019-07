per Mail teilen

Im Prozess um den massenhaften Kindesmissbrauch von Lügde ist das erste Urteil gefallen. Das Landgericht Detmold hat den Angeklagten zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt.

Der Mann soll in den Jahren 2010 bis 2011 an mindestens vier Webcam-Übertragungen beim Missbrauch von Kindern teilgenommen haben. Laut Gericht, hat er in zwei Fällen den Mitangeklagten Andreas V. zum Missbrauch aufgefordert.

Dauer 0:47 min Urteil im Fall Lügde Beitrag von Mareike Zeck

Getrennte Prozesse

Heiko V. hatte am ersten Verhandlungstag des Hauptprozesses ein Geständnis abgelegt. Sein Verfahren wird getrennt vom Hauptprozess verhandelt.

Im Hauptprozess, der am 1. August fortgesetzt wird, sind ein 56-jähriger Dauercamper aus Lügde und ein 34-Jähriger aus Steinheim nahe der niedersächsischen Landesgrenze angeklagt.

Jüngste Opfer waren im Kindergartenalter

Die beiden Männer sollen über viele Jahre hinweg Jungen und Mädchen teilweise schwer sexuell missbraucht haben. Einige der Gewalttaten filmten sie laut Staatsanwaltschaft. Die jüngsten Opfer sollen im Kindergartenalter gewesen sein.