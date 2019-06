Erster Gottesdienst nach Brand in Notre-Dame

Zwei Monate nach dem Großbrand von Notre-Dame findet am Abend zum ersten Mal wieder eine Messe in der Kathedrale statt. Der Erzbischof von Paris, Michel Aupetit, will sich bei allen Menschen bedanken, die geholfen haben, die Kathedrale zu retten. Aus Sicherheitsgründen dürfen nur 20 bis 30 Menschen an der Messe teilnehmen. Sie wird aber live im Internet übertragen. Notre-Dame war bei dem schweren Brand Mitte April schwer beschädigt worden - das Dach wurde weitgehend zerstört, ein Turm stürzte ein. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat versprochen, dass die Kathedrale innerhalb von fünf Jahren wieder aufgebaut werden soll.