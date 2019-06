Erste Hitze-Tote in Spanien

per Mail teilen

Die Hitze hat in Spanien erste Todesopfer gefordert. Bei Temperaturen von mehr als 40 Grad seien ein 17 Jahre alter Landarbeiter und ein 93 Jahre alter Mann nach Hitzschlägen gestorben, berichten mehrere Medien und berufen sich auf die Gesundheitsbehörden. Der spanische Wetterdienst hat für 23 Regionen Alarmstufe Rot ausgerufen. Ähnlich sieht es in Frankreich aus. Hier haben die Behörden erstmals für vier Departements im Süden die Alarmstufe Rot wegen extremer Hitze erklärt. Das bedeutet: Schulausflüge und öffentliche Veranstaltungen im Freien sind abgesagt, Krisenzellen eingerichtet und Mitarbeiter von Altenheimen und Pflegediensten in Alarmbereitschaft versetzt.