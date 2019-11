Beim Kampf gegen die Waldbrände in Kalifornien meldet die Feuerwehr erste Erfolge. Sie habe es geschafft, den Großbrand im Süden des US-Bundesstaates um rund ein Drittel einzudämmen. Das Feuer war am Donnerstag ausgebrochen. Weil es aber noch an vielen anderen Stellen brennt, gilt in Kalifornien weiter der Notstand. Das Auswärtige Amt in Berlin rät Urlaubern davon ab, in die besonders betroffenen Gebiete um Los Angeles und San Francisco zu reisen.