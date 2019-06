Erste Abstimmung über May-Nachfolge hat begonnen

In London haben die Abgeordneten der konservativen Unterhausfraktion mit einer ersten Abstimmung über einen neuen Parteichef begonnen. Es gibt insgesamt zehn Bewerber um die Nachfolge von Theresa May. Der Chef der Konservativen Partei wird dann aller Voraussicht nach auch Premierminister. Zunächst wird das Feld der Bewerber in mehreren Wahlgängen auf zwei reduziert. Diese beiden müssen sich dann einer Stichwahl unter den Parteimitgliedern stellen. Bis Ende Juli soll ein Sieger feststehen und May ablösen.