Die Betreiber des neuen Hauptstadtflughafens BER wollen am Nachmittag in Berlin den genauen Eröffnungstermin verkünden. Dies soll auf einer Sitzung des Aufsichtsrats geschehen. Bislang ist nur bekannt, dass der Flughafen an einem Tag im Oktober 2020 in Betrieb gehen soll - neun Jahre später als ursprünglich geplant.