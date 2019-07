Erneut Proteste in Hongkong gegen Auslieferungsgesetz

In Hongkong demonstrieren laut Medienberichten wieder zehntausende Menschen gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz. Es würde den Behörden der Sonderverwaltungszone erlauben, Angeklagte nach China auszuliefern. In den vergangenen Wochen gab es deswegen mehrfach Proteste. An den Protesten nahmen laut Polizei etwa 56.000 Menschen teil. Den Angaben der Organisatoren zufolge gingen 230.000 Menschen auf die Straße. Am vergangenen Montag haben hunderte Demonstranten das Parlament gestürmt und für mehrere Stunden besetzt gehalten.