Erneut Gewalt bei Protesten in Hongkong

In Hongkong sind friedliche Proteste erneut in Gewalt umgeschlagen. Demonstranten errichteten Barrikaden, um Straßen zu blockieren. Die Polizei setzte Tränengas ein. Zuvor hatten Tausende friedlich gegen die china-freundliche Regierung der Sonderverwaltungszone demonstriert. Hunderte Menschen besetzten die Ankunftshalle des Flughafens der Millionenmetropole. Auf Schildern standen in mehreren Sprachen Sätze wie „Retten Sie Hongkong vor Tyrannei und Polizeigewalt“. Die Demonstranten befürchten einen zu großen Einfluss der Regierung in Peking auf das Leben in Hongkong und fordern demokratische Reformen.