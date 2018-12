Erneut Ausschreitungen im Hambacher Forst

per Mail teilen

Im Hambacher Forst hat es wieder Ausschreitungen gegeben. Nach Angaben der Aachener Polizei griffen vermummte Unbekannte mit Steinen und Schleudern erst Mitarbeiter des Energiekonzerns RWE an, danach auch Polizeibeamte. Ein RWE-Mitarbeiter sei am Kopf verletzt worden. Die Randalierer hätten auch Feuer gelegt und Böller gezündet. In den vergangenen Wochen war es im Hambacher Forst überwiegend ruhig geblieben, nachdem die Rodungspläne des RWE-Konzerns vom Verwaltungsgericht Münster vorerst gestoppt wurden.