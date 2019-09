10-Punkte-Plan von Wirtschafts- und Umweltverbänden

Mit konkreten Forderungen gehen Wirtschafts- und Umweltverbände in den Windenergiegipfel. Am Mittwoch veröffentlichten sie einen 10-Punkte-Plan. Sie wollen damit unter anderem erreichen, dass Bund, Länder und Gemeinden sich besser abstimmen, um mehr Flächen für den Bau von Windkraftanlagen an Land auszuweisen. Die derzeit geltenden pauschalen Abstandsregeln zu Anwohnern halten sie für kontraproduktiv.

Außerdem wird gefordert, dass Ausnahmen beim Naturschutz zugelassen werden sollen. Dem Ausbau der Windenergie sei Vorrang einzuräumen, heißt es in dem Papier.