Ermittlungen gegen Bayer wegen Iberogast

Neue Vorwürfe gegen den Pharmakonzern Bayer belasten den Aktienkurs des Unternehmens. Die Aktie fiel am Vormittag um knapp ein Prozent. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt nach Informationen des "Handelsblatts" gegen Bayer wegen des Magenmittels Iberogast. Demnach untersuchen die Ermittler, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Medikament und einem Todesfall gibt. Eine Frau war im vergangenen Jahr offenbar nach Einnahme von Iberogast an Leberversagen gestorben. Danach hatte Bayer Warnhinweise in die Packungsbeilage aufgenommen. Nach Ansicht der Justiz kam das zu spät. Dem Bericht zufolge soll das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bereits seit Jahren Warnhinweise gefordert haben. Bayer habe das aber abgelehnt.