Nach einer bundesweiten Kinderporno-Razzia will das Bundeskriminalamt am Vormittag Details zu dem Fall bekanntgeben. Die Ermittler hatten vergangene Wochen auch Wohnungen in Rheinland-Pfalz und Hessen durchsucht. Dabei wurden Computer und Datenträger sichergestellt. Festgenommen wurde niemand. Allerdings wird gegen 21 Verdächtige im Alter von 14 bis 26 Jahren ermittelt. Sie sollen kinderpornografische Videos im Internet verbreitet haben.