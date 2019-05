Erklärung zum Klimaschutz verabschiedet

Vertreter von mehr als 100 Staaten haben in Heidelberg eine Erklärung verabschiedet, nach der sie im Kampf gegen die Erderwärmung an einem Strang ziehen wollen. Konkret wollen Klimaschützer künftig international und auf unterschiedlichen Ebenen zusammenarbeiten - staatlich, regional oder kommunal. Bisher gibt es eine solche Verzahnung nicht. In der Erklärung steht auch, dass Länder und Regionen den Klimaschutz in ihre Raumplanungen aufnehmen. Städte wollen das Thema vor allem bei Dienstleistungen umsetzen. Rund eintausend Experten aus dem In- und Ausland haben in Heidelberg zwei Tage lang darüber diskutiert, wie der globale Temperaturanstieg begrenzt werden kann.