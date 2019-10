Erdogan stiftet Verwirrung um Treffen mit US-Delegation in Ankara

per Mail teilen

Um den Besuch einer amerikanischen Delegation in der Türkei gibt es Verwirrung. Das türkische Präsidialamt hat klargestellt, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan nun doch US-Vizepräsident Mike Pence bei dessen Besuch in Ankara treffen werde. Er plane, die US-Delegation am Donnerstag zu treffen, schrieb Erdogans Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun auf Twitter. Erdogan hatte zuvor gesagt, Pence und US-Außenminister Mike Pompeo würden nur ihren jeweiligen Gegenpart treffen.

Bei dem Besuch der Amerikaner soll es um den türkischen Einmarsch in Nordsyrien gehen. US-Präsident Donald Trump hatte die Türkei zu einer Waffenruhe aufgefordert. Erdogan lehnt das ab. Die türkischen Truppen müssten erst ihr Ziel erreichen. Und das sei die Einrichtung einer Schutzzone entlang der syrisch-türkischen Grenze.

SWR Aktuell hat mit Tarkan Söhret, dem Vorsitzenden des Deutsch-Türkischen Wirtschaftsdialogs gesprochen und gefragt: Wie sehr schadet die türkische Militär-Offensive den deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen?