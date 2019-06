Die Hinweise über das Gerücht verdichten sich: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist nicht nur Gast bei Mesut Özils Hochzeit, sondern soll sogar Trauzeuge werden.

"Viele Fans haben mich oder meine engsten Freunde und Familie gefragt, was wir uns zur morgigen Hochzeit wünschen. Als Fußballer habe ich das große Privileg und Glück, dass es mir an nichts fehlt." In einer Nachricht auf seinen Social-Media-Kanälen richtete sich Ex-Nationalspieler Mesut Özil gestern an seine Fans und rief dazu auf, einen karitativen Verein zu unterstützen. Er selbst wolle 1.000 Operationen hilfsbedürftiger Kinder finanzieren.

Erdogan angeblich Trauzeuge

Seine Großzügigkeit ist sicherlich kein Zufall: Über die Hochzeit des Fußballers gibt es ein - vor allem in Deutschland - politisch pikantes Gerücht: Im Frühjahr wurde bereits gemunkelt, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sei auf der Feier als Gast eingeladen. Jetzt soll er sogar Trauzeuge sein.

Gerüchteküche kocht über

Zwar hält sich das Brautpaar mit offiziellen Informationen zur Hochzeit äußerst bedeckt, ein wenig sickert aber trotzdem durch: Das Brautkleid der gebürtigen Schwedin Amine Gülse soll angeblich 80.000 Euro gekostet haben, die Hochzeit in einem Luxushotel am Bosporus stattfinden, die Flitterwochen in die türkische Ägäis führen.

Amine Gülse war "Miss Turkey"

Das gesellschaftliche Bild der beiden ist in der Türkei ein ganz anderes als in Deutschland: Amine Gülse ist in der türkischen Boulevard-Presse die wichtigere, weil bekanntere Person: Sie ist frühere "Miss Turkey" und spielte in einer Fernsehserie mit. Mesut Özil gilt als Deutsch-Türke, der beide Länder, aber vor allem die Türkei positiv repräsentiert. Dass der Präsident eingeladen ist, wird nicht kritisch gesehen.

Hintergrund der Kontroverse um Özil, Gündogan und Erdogan

Wenn die Özils die bisherige Geheimhaltungstaktik fortführen, wird sich nur schwer feststellen lassen, ob, oder in welcher Funktion das türkische Staatsoberhaupt der Hochzeit beiwohnt. Das ist vermutlich aber auch kein Zufall, denn das Thema löste schon im vergangenen Sommer kontroverse Diskussionen aus: Die Fußballer Mesut Ösil und Ilkay Gündogan hatten mit Erdogan in England für ein Foto posiert, danach war Özil aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten.