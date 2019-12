per Mail teilen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Freitag die Prototypen für eine eigene einheimische Elektro-Auto-Marke vorgestellt. 2022 soll die Serienproduktion der fünf Modelle beginnen. Mit einem neuen Werk für die E-Autos sollen rund 4.000 Arbeitsplätze entstehen - in den nächsten 13 Jahren will die Türkei 3,3 Milliarden Euro investieren. Wie die Automarke heißen soll, hat Erdogan nicht gesagt.