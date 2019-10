Erdogan lehnt Waffenruhe kategorisch ab

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan lehnt die Forderung der USA nach einer Waffenruhe mit den Kurden in Nordsyrien ab. Die Türkei werde niemals einen Waffenstillstand ausrufen, sagte er. Heute brechen US-Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo zu einer Vermittlungsmission in dem Konflikt auf. Morgen soll sich Pence in Ankara mit Erdogan treffen. Die Türkei hat vergangene Woche mit ihren Militärangriffen auf kurdische Milizen in Nordsyrien begonnen. Zehntausende Menschen aus der Region sind seitdem auf der Flucht vor den Bombardierungen.