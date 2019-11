per Mail teilen

In Baden-Württemberg hat es in der Nacht ein leichtes Erdbeben gegeben. Das Epizentrum lag bei Albstadt auf der Schwäbischen Alb. Das Beben mit der Stärke 3,8 war laut Erdbebendienst rund 30 Kilometer weit zu spüren. Im Sommer hatte die Erde in der Bodenseeregion mehrmals gebebt.