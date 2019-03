Bei einem Arbeitsunfall in einer Gießerei in Singen ist am Wochenende ein Arbeiter schwer verletzt worden. Der 34-Jährige führte Betonierungsarbeiten durch. Es kam zu einer Verpuffung. Dabei spritzten Wasserdampf und heißer Beton aus einem Ofen und verbrühten den Mann im Gesicht und an den Unterarmen. Der Schwerverletzte musste von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. mehr...