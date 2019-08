Nach der mutmaßlichen Selbsttötung des US-Milliardärs Jeffrey Epstein in seiner Zelle in Manhattan berichtet die "New York Times", das Gefängnispersonal habe offenbar nachlässig gehandelt. Anders als vorgeschrieben habe es nicht jede halbe Stunde nach Epstein gesehen. Außerdem sei er allein in seiner Zelle gewesen, obwohl zu seiner Beobachtung ein Zellengenosse vorgeschrieben gewesen sei. Epstein war wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt.