Entwicklungsminister: Hunger könnte in zehn Jahren besiegt sein

Der Hunger auf der Welt könnte nach Ansicht von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) in zehn Jahren besiegt sein. Dafür müssten die G7-Staaten ihre bereits zugesagten Investitionen um etwa 25 Milliarden Euro erhöhen, sagte Müller im Deutschlandfunk. Neben der finanziellen Hilfe wohlhabender Geberländer müsse aber auch jeder betroffene Staat seinen eigenen Beitrag leisten. Beispielsweise seien Investitionen in die Landwirtschaft wichtig, sagte der CSU-Politiker. In Indien und Afrika gingen etwa die Hälfte der Ernten wegen falscher Lagerung verloren.