per Mail teilen

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will den Klimaschutz durch eine umfassende Steuerreform im Energiesektor voranbringen. Einer ihrer Vorschläge: eine Abwrackprämie für Ölheizungen.

Das bestehende System aus Steuern, Abgaben und Umlagen müsse grundlegend umgebaut werden, fordert Kramp-Karrenbauer in einem Gastbeitrag in der "Welt am Sonntag", den sie gemeinsam mit Unions-Fraktionsvize Andreas Jung verfasst hat.

Hauptstadtkorrespondent Matthias Reiche berichtet im Audio über die Steuerreform-Pläne von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU):

Dauer 0:53 min CDU-Chefin will Steuerreform für Klimaschutz Hauptstadtkorrespondent Matthias Reiche über die Steuerreform-Pläne von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).

Jung steht an der Spitze einer unionsinternen Arbeitsgruppe, die bis September die Grundlagen einer neuen Klimaschutzgesetzgebung erarbeiten soll. Die Bundesregierung will am 20. September ihre Klimastrategie vorstellen.

Ziel nicht höhere Steuereinnahmen, sondern mehr Anreize für klimafreundliches Handeln

Gemeinsam mit ihrem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden schlägt Kramp-Karrenbauer vor, den Ausstoß der klimaschädlichen Treibhausgase zum zentralen Maßstab für die Bemessung von Steuern zu machen. Auch sollten in konsequenter Weise steuerliche Anreize für den Einsatz und die Entwicklung klimaschonender Technologien geschaffen werden.

Grundsätzlich gehe es dabei nicht um höhere Staatseinnahmen, sondern um einen besseren Klimaschutz. Es gäbe nicht zu wenig Steuern, nur zu wenig Steuerung, wie es in dem Beitrag heißt.

Umbau von Gebäuden fördern

Daneben sprechen sich die beiden CDU-Spitzen dafür aus, den Umbau von Gebäuden steuerlich zu fördern. So sollte es vor weiteren Belastungen eine Entlastungsoffensive geben. Dazu könnten beispielsweise eine steuerliche Sanierungsförderung und eine Abwrackprämie für Ölheizungen gehören.