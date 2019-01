per Mail teilen

Höhere Beiträge für die Pflege, neue Regeln für Autofahrer oder flexibleres Arbeiten - diese Änderungen sollten Sie kennen. Und bei guter Urlaubsplanung lassen sich viele freie Tage am Stück sichern.

Verbraucher werden bei Strom und Gas stärker belastet. Dafür gibt es beim Krankenkassenbeitrag gute Neuigkeiten, denn der Zusatzbeitrag wird wieder zur Hälfte vom Arbeitnehmer übernommen. Künftig soll es zudem einfacher sein, Weiterbildungen von der Arbeitsagentur fördern zu lassen und mit der Brückenteilzeit soll das Arbeiten flexibler werden.

Auch im Bereich Verkehr treten an Neujahr neue Regeln in Kraft. Außerdem kann man sich 2019 mit guter Urlaubsplanung viele freie Tage am Stück sichern.