Am Sonntag wird in Sachen und Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Kurz vor den Wahlen wird darüber diskutiert, welche Auswirkungen die Wahlergebnisse auf den Bund haben könnten.

Im politischen Berlin geht ein Gespenst um: das Gespenst eines AfD-Wahlerfolgs in Sachen und Brandenburg.

Umfragen: AfD kämpft um den ersten Platz

"Niemand kann wollen, dass die AfD dort stärkste Kraft wird", sagte zum Beispiel SPD-Politikerin Manuela Schwesig. Ihre Partei kämpft laut Umfragen in Brandenburg mit der AfD um den ersten Platz. Es sieht nach einem engen Rennen aus.



In Sachen sind die Vorzeichen etwas anders. Dort liegt die CDU den Umfragen nach vorne - mit etwas mehr Vorsprung vor der AfD. Eine Mehrheit ohne die AfD dürfte aber auch dort schwer werden.

FDP-Chef Lindner: Sachsen soll Minderheitsregierung testen

Die FDP, der natürliche Partner der CDU, bangt in Sachsen sogar um den Wiedereinzug ins Parlament. FDP-Chef Christian Lindner hatte deshalb schon vor der Wahl einen Tipp für die Konservativen: Sie könnten in Sachsen ja eine Regierungsform testen, die künftig auch im Bund eine Option sein könnte:

Dann könnte aber auch die AfD unter Umständen eine Mehrheit liefern. Eigentlich hat die CDU - und auch die anderen Parteien - jedoch eine Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland ausgeschlossen. So könnte Sachsen also zum Testfall für die ganze Republik werden.

Landtagswahlen stellen Kramp-Karrenbauer auf den Prüfstand

Ein weiterer Testfall: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Seit Monaten steht die 57-Jährige in der Kritik. Erst reagierte sie ungelenkt auf das Video des Youtubers Rezo. Dann ging sie ins Kabinett, obwohl sie das vorher ausgeschlossen hatte. Und nun brachte sie die Debatte in Gang, ob Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen aus der Partei ausgeschlossen werden soll. Geht es am Sonntag im Osten für die CDU schief, wird für viele Kramp-Karrenbauer Schuld sein und ihr Chefinnensessel wird noch mehr wackeln als ohnehin schon.

Welche Auswirkungen hat die Wahl auf den Bund?

Dass aber gleich die Große Koalition in Berlin auseinanderfällt, ist eher unwahrscheinlich. Denn: Die CDU will schließlich für Stabilität stehen. Oder wie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagt: "Die CDU/CSU ist in der Bundesregierung der verlässliche Part."



Wenn die Regierung zerbricht, dann - so Experten - weil die SPD nicht mehr will. Aber solange die Sozialdemokraten noch keine Führung gefunden haben, wird das - auch da sind sich Experten sicher - noch lange auf sich warten lassen, egal wie gut oder schlecht der Wahlabend für die SPD endet.