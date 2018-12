per Mail teilen

Das letzte Steinkohlebergwerk in Deutschland wird heute geschlossen. Damit gehen rund 200 Jahre Industriegeschichte zu Ende. Braunkohle wird aber weiter gefördert.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhält bei der Schlussveranstaltung heute Nachmittag auf der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop symbolisch das letzte Stück Steinkohle.

Vor elf Jahren wurde der Ausstieg beschlossen. Durch die lange Vorbereitung, hohe Subventionen und großzügige Vorstandsruheregelungen konnten Entlassungen verhindert werden.

Die Stimmung unter den Bergleuten ist trotzdem gedrückt, berichtet SWR-Reporter Olaf Biernat:

Große Feierlichkeiten im Ruhrgebiet

Bereits am Donnerstag fand ein Gottesdienst zum Ende des Steinkohleabbaus statt. Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck würdigte dabei die "gelebte Solidarität" in der Branche, vor allem nach der Entscheidung, den Bergbau einzustellen.

Unter Anwesenheit von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) trugen Bergleute eine Figur der Schutzheiligen Barbara in den Essener Dom. Sie war eigens für die Feier aus dem Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop aus 1.200 Metern Tiefe geholt worden.

Braunkohle wird weiterhin abgebaut

In deutschen Kraftwerken und Stahlwerken wird Steinkohle weiter genutzt. Allerdings wird sie künftig durch Importkohle aus dem Ausland ersetzt. Die Schließung der letzten Zeche in Bottrop ist auch nicht das komplette Ende der Kohleförderung in Deutschland.

Die für die deutsche Stromerzeugung deutlich wichtigere Braunkohle wird weiterhin in großen Mengen abgebaut, berichtet Stefanie Peyk:

Zäsur in der deutschen Industriegeschichte

Trotzdem ist die Schließung der letzten Zeche in Bottrop eine Zäsur. Mit dem Aus für den Steinkohlebergbau enden im Ruhrgebiet rund 200 Jahre deutsche Industriegeschichte.

Reporter Jörg Marksteiner blickt auf die Geschichte der Kohle in Deutschland zurück: