Nachdem das EU-Parlament die Abschaffung der Zeitumstellung beschlossen hat, will sich die Bundesregierung noch nicht festlegen, ob in Deutschland die Sommer- oder Winterzeit gelten soll. Politiker und Experten sind verschiedener Meinung, was sinnvoll wäre.

Dauer 01:21 min Jetzt beginnt die Suche nach der richtigen Zeit Politiker und Experten machen sie auf die Suche nach der richtigen Zeit. Wirtschaftsminister Altmaier will Experten zur richtigen Zeit befragen Der für die Zeitumstellung zuständige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist zum Beispiel für eine dauerhafte Sommerzeit. Für eine koordinierte EU-Regelung sei er bereits in Kontakt mit seinen europäischen Kollegen, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Mediziner und Lehrerverbände dagegen setzten sich für die Winterzeit ein - dann würde es früher hell. Ärzte sagen, Menschen brauchten Sonnenlicht, um wach zu werden. Die Lehrer argumentieren, dass Millionen Schüler zwei Monate länger bei Dunkelheit zur Schule gehen müssten. Dadurch könnte es mehr Unfälle geben.