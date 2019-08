Erst eine Propaganda-Kampagne gegen die Proteste in Hongkong auf Facebook und Twitter. Jetzt versuchen Chinas Behörden auch zunehmend Druck auf Journalisten auszuüben.

China-Korrespondenten werden an der Grenze von Hongkong zum Festland durchsucht und bekommen Fragen zu ihrer Berichterstattung gestellt. Am Flughafen in Peking wurden Mitarbeiter eines britischen Fernsehteams mit Handyverbot und in unterschiedlichen Räumen stundenlang festgehalten.

Die chinesischen Behörden hatten gegenüber den britischen Journalisten konkrete Fragen zur Berichterstattung über die Proteste in Hongkong.

Solche Zwischenfälle häufen sich, berichtet ARD-China-Korrespondent Axel Dorloff:

Dauer 1:18 min "Die Zwischenfälle häufen sich" Axel Dorloff berichtet aus Peking.

"Empfehlungen und Hinweise" zur Hongkong-Berichterstattung

Vom chinesischen Außenministerium gibt es sogar offizielle "Empfehlungen und Hinweise" zur Hongkong-Berichterstattung. Auch Chefredaktionen in Deutschland haben diese erhalten. Auf 42 Seiten wird die Haltung in Interpretation der chinesischen Regierung zu den Ereignissen in Hongkong dargestellt.

Beim Thema Hongkong gibt es eine Auseinandersetzung um die Deutungshoheit der Ereignisse. Die chinische Regierung versucht, die Proteste in ihrem Sinn zu deuten.

Vergangene Woche wurde bekannt, dass China versucht hat mit Propagandakampagnen auf Facebook und Twitter die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Facebook und Twitter haben daher hunderte Konten aus China gelöscht.