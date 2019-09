Emmy-Verleihung in Los Angeles

Die Fantasy-Serie "Game of Thrones" hat bei den Emmys in Los Angeles, den US-Fernsehpreisen, ihren eigenen Rekord eingestellt. Wie schon 2015 und 2016 erhielt sie je zwölf Auszeichnungen - unter anderem für die beste Drama-Serie. Die Überraschung des Abends war die britische Serie "Fleabag". Sie wurde beste Comedy-Serie. Ihre Macherin und Hauptdarstellerin Phoebe Waller-Bridge erhielt den Emmy als beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie. Beste Hauptdarsteller in einer Drama-Serie wurden jeweils Billy Porter für die Serie "Pose" und Jodie Comer in der "Killing Eve".