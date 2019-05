per Mail teilen

Eintracht Frankfurt hat den Einzug in das Europa-League-Finale verpasst. Nach einem intensiven und packenden Spiel verloren die Hessen nach Elfmeterschießen beim FC Chelsea. Aber - sie machten ihren Fans ein Versprechen für das nächste Jahr.

Aus der Traum für Eintracht Frankfurt. Die Europa-Tournee der Mannschaft ist kurz vor dem Finale zu Ende gegangen. Frankfurt unterlag im dramatischen Halbfinal-Rückspiel der Europa League 3:4 im Elfmeterschießen beim FC Chelsea nachdem es nach Verlängerung 1:1 (1:1, 0:1) gestanden hatte.

Dauer 08:58 min Radioreportage: Der Elfmeterkrimi zum Nachhören Wer zieht ins Finale der Europa League ein? Das spannende Elfmeterschießen von Frankfurt und Chelsea zum Nachhören. (Quelle: Hessischer Rundfunk)

Das Elfermeter-Drama um den Finaleinzug

Das Spiel begann eigentlich gut für die Eintracht. Die Mannschaft attackierte den Gastgeber früh und setzte Chelsea damit unter Druck. Doch das erste Tor machten dann die Londoner. In der 28. Minute traf Ruben Loftus-Cheek zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel schoss die Eintracht dann aber zurück. Luka Jovic traf in der 49. Minute zum 1:1. Das gab der Eintracht zusätzliche Energie. Die Mannschaft kämpfte unaufhörlich, ein zweites Tor gelang aber nicht mehr. Auch die Verlängerung blieb torlos. Die Entscheidung musste also im Elfmeterschießen fallen.

Um das alles zu kapieren was die Jungs abgerissen haben, braucht es eine Weile. Das war eine unglaubliche Willensleistung. Auch in der Verlängerung haben wir alles probiert. Wir können verdammt stolz sein, was die Truppe heute abgeliefert hat. Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic nach dem Spiel bei RTL

Dort verschossen aus Frankfurter Sicht Martin Hinteregger und Goncalo Paciencia. Zuvor hatte Torwart Trapp den Elfer von Chelsea-Kapitän Cesar Azpilicueta gehalten. Mit dem Sieg im Elfmeterschießen zieht Chelsea in das Finale der Europa League ein. Das Endspiel findet am 29. Mai in Baku statt. Chelsea trifft dann auf den Stadtrivalen Arsenal London.

Europa-Traum der Eintracht geplatzt

Trotz der Niederlage feierten die Frankfurter Fans ihre Mannschaft. Die Eintracht-Spieler hatten in den vorangegangen Spielen eine unglaubliche Leistung gezeigt. Auf dem Weg ins Halbfinale hatte die Eintracht unter anderem Benfica Lissabon und Inter Mailand aus dem Wettbewerb geworfen.

Und kurz nach dem Spiel war das Social-Media-Team der Eintracht auch schon wieder zu Scherzen aufgelegt. Auf Twitter gab es ein Versprechen der besonderen Art:

Falls sich jemand wundert: Wir machen das übrigens wie mit dem @DFB_Pokal. Erstmal dran schnuppern, dann ein Jahr später wiederkommen und vollenden. #CHESGE #SGEuropa Eintracht Frankfurt, Twitter, 10.5.2019, 0:33 Uhr

Die Eintracht hatte zwei Jahre hintereinander im Finale des DFB-Pokals gestanden. 2017 hatte Frankfurt noch mit 1:2 gegen Dortmund verloren. Ein Jahr später schaffte die Mannschaft dann aber die Sensation: Frankfurt besiegte den favorisierten FC Bayern mit 3:1 und gewann mit dem DFB-Pokal den ersten Titel seit 30 Jahren.

Da kann man sich ja eigentlich nur auf das nächste Jahr freuen!