Bei den iranischen Raketenangriffen auf Stützpunkte im Irak sind in der vergangenen Woche doch US-Soldaten verletzt worden. Bei mindestens elf Soldaten habe es durch die Explosionen Symptome von Gehirnerschütterungen gegeben, teilte das US-Militär mit. Deshalb seien einige Soldaten in das US-Militärkrankenhaus Landstuhl in Rheinland-Pfalz gebracht worden.