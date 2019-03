Elf Flüchtlinge seit August an der Grenze abgewiesen

Der Streit zwischen CDU und CSU um das Zurückweisen von Flüchtlingen an der Grenze im vergangenen Sommer hatte in der Sache wohl nur minimale Auswirkungen. Die "Welt am Sonntag" berichtet, seit August seien aufgrund der neuen Zurückweisungsabkommen insgesamt elf Menschen an der deutsch-österreichischen Grenze zurückgewiesen worden - neun von ihnen nach Griechenland, zwei nach Spanien. Dort hatten die Betroffenen jeweils Asyl beantragt. Der Streit im vergangenen Sommer wurde so heftig geführt, dass eine Auflösung der Union aus CDU und CSU möglich schien.