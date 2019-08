Elf Bundeswehr-Standorte bleiben jetzt doch erhalten

per Mail teilen

Das Verteidigungsministerium will elf Bundeswehr-Standorte entgegen bisheriger Planungen erhalten. Es gehe um Liegenschaften in sieben Bundesländern, teilte das Ministerium mit. Nach fast zweieinhalb Jahrzehnten des Schrumpfens wachse die Bundeswehr wieder, durch mehr Personal und Material gebe es auch mehr Bedarf an weiterer Infrastruktur. Weiter betrieben werden soll auch die Klotzbergkaserne im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein. Dort sind etwa tausend Soldaten stationiert. Die Kaserne sollte eigentlich 2027 geschlossen werden.