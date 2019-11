E-Autos haben bei uns nach wie vor Seltenheitswert: Knapp 84.000 elektrisch betriebenen Pkw stehen rund 50 Millionen mit Verbrennungsmotor gegenüber. Auch die Prämie zündet nicht richtig.

Die Bundesregierung will bis 2022 eine Million Elektroautos auf die Straßen bringen – nur so ließen sich die hoch gesteckten Klimaschutzziele noch erreichen. Doch weder Kaufprämie noch Steuervorteile bringen bisher den gewünschten Effekt.

Dauer 1:20 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW E-Mobilität: Es braucht mehr Ladesäulen Wie kann der Verkauf von Elektro-Autos wirkungsvoll gefördert werden? Um diese Frage ging es Montagabend beim Auto-Gipfel in Berlin. Eine Forderung: Es braucht mehr Ladestationen. Video herunterladen (3,1 MB | MP4)

Fördergelder für Elektroautos finden kaum Interesse

Staatliche Förderprogramme für Elektro- und Plugin-Hybridautos hin oder her, der Verkauf von Elektroautos läuft in Baden-Württemberg schleppend bis schlecht – wie in ganz Deutschland. Zwar gibt es bis zu 4.000 Euro an Zuschuss bei einem Neukauf. Vielen sind die E-Autos allerdings immer noch zu teuer, die Aufladezeiten zu lange und die Reichweiten zu gering.

Mitte des Jahres hat die Bundesregierung die Kaufprämie für Pkw mit Elektro-, Hybrid- und Wasserstoff-/Brennstoffzellenantrieb bis Ende 2020 verlängert. Sie wird anteilig von Bund und Herstellern getragen. Die Kaufprämie beträgt insgesamt 1,2 Milliarden Euro, 600 Millionen Euro vom Bund, 600 Millionen Euro von den Automobilherstellern. In den vergangenen drei Jahren wurden nur knapp 150.000 Anträge auf eine E-Autoprämie gestellt, das entspricht rund 430 Millionen Euro und ist gerade mal ein Drittel des Fördertopfs, der insgesamt zur Verfügung steht.

E-Automarkt wächst – auf niedrigem Niveau

Seit einigen Jahren steigt die Anzahl der E-Autos langsam an. Waren es laut Kraftfahrtbundesamt im Januar 2014 noch 541 Neuzulassungen, stieg die Zahl zuletzt im September 2019 auf 5.880 neue E-Autos. Im Vergleich zu den Verkaufszahlen für Verbrennungsmotoren sind diese Zahlen allerdings verschwindend klein: 10.000 strombetriebenen Autos standen 2018 in Baden-Württemberg 6,5 Millionen Benziner und Diesel gegenüber.

Woher kommt der Strom?

Bei so wenig Elektroautos fällt kaum auf, dass es momentan in Deutschland mit rund 20.000 Ladepunkten recht wenig Aufladestationen gibt. In den nächsten zehn Jahren sollen eine Million dazu kommen. Die sollten dann genug Ladekapazitäten für zehn Millionen E-Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Dazu müssen allerdings die Stromtrassen, Umsetzer und Verteilernetze bis zum Endkunden noch massiv ausgebaut werden.