Der mexikanische Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán muss für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Der 62-Jährige ist zu lebenslanger Haft plus 30 Jahre verurteilt worden.

In einem Mammutprozess war der langjährige Chef des berüchtigten Sinaloa-Kartells im Februar in sämtlichen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden, darunter wegen Drogenschmuggels in großem Stil, Waffenhandels und Geldwäsche.

Dauer 1:11 min Guzmán zu lebenslanger Haft verurteilt Beitrag von Peter Mücke

Mehrmals ausgebrochen

Zwei Mal ist es "El Chapo" gelungen, in seinem Heimatland Mexiko aus Gefängnissen zu entkommen. Der Drogenboss wird voraussichtlich in einer extrem abgesicherten Haftanstalt in einer entlegenen Gegend der Rocky Mountains untergebracht

Guzmán war jahrelang Chef des berüchtigten Sinaloa-Kartells. Drogenschmuggel in großem Stil, Waffenhandel und Geldwäsche waren die zentralen Geschäftsgebiete des 62-Jährigen, der nach Zeugenaussagen unter anderem Auftragskiller anheuerte.

"Flut von Beweisen"

54 Zeugen sagten in dem Mammutverfahren aus, von denen die meisten in US-Gefängnissen einsitzen. Unter ihnen waren frühere Partner und Mitarbeiter sowie eine Ex-Geliebte des 61-jährigen Angeklagten.

Die Anklage sprach in ihrem Schlussplädoyer von einer "Flut von Beweisen" gegen Guzmán. Die Verteidiger attackierten die Zeugen hingegen als chronische Lügner.

Entführung von Konkurrenten und Polizisten

Ein Auftragskiller Guzmáns, Isaias Valdez Rios, bezeugte vor Gericht, dass er mit eigenen Augen gesehen habe, wie der Chef drei Rivalen bestialisch gefoltert und getötet habe. Weitere Zeugen sagten aus, Guzmán habe Entführungen und Tötungen von Konkurrenten und Polizisten, die sich nicht bestechen ließen, angeordnet.

Der Drogenbaron selbst habe eine rund hundert Mann starke und bis an die Zähne bewaffnete Leibwächtertruppe um sich gescharrt.

Jährlich 100 Tonnen Kokain

Guzmáns Partner Ismael "Mayo" Zambada bezeugte, dass das Kartell Kokain in Kolumbien für 3.000 Dollar pro Kilo in New York für 35.000 Dollar pro Kilo weiterverkauft habe. Im Mittel seien jährlich 80 bis 100 Tonnen Kokain in die USA geschafft worden.